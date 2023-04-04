Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич 01.11.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 01.11.1821, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 07.12.1866, Бельское, Пировский муниципальный район, Красноярский край

Мать
Петрашевская (Фалелеева) Феодора Дмитриевна1802 г.р.
Отец
Петрашевский Василий Михайлович1787 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1821

Отец: Петрашевский Василий Михайлович

Мать: Петрашевская (Фалелеева) Феодора Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
07.12.1866
Бельское, Пировский муниципальный район, Красноярский край

Похороны
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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