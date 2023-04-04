Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич
мужской, родился 01.11.1821, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 07.12.1866, Бельское, Пировский муниципальный район, Красноярский край
МатьПетрашевская (Фалелеева) Феодора Дмитриевна1802 г.р.
ОтецПетрашевский Василий Михайлович1787 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1821
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.12.1866
Бельское, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край