Петрашевская (Фалелеева) Феодора Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти07.02.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1821
Сын: Петрашевский (буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Петрашевский Василий Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.07.1823
Дочь: Демор Софья Васильевна
Отец ребёнка: Петрашевский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Верховская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Петрашевский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Петрашевский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семевская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Петрашевский Василий Михайлович
Смерть
07.02.1867