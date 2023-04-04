Петрашевская (Фалелеева) Феодора Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрашевская (Фалелеева) Феодора Дмитриевна

Петрашевская (Фалелеева) Феодора Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

07.02.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1821

Сын: Петрашевский (буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Петрашевский Василий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.07.1823

Дочь: Демор Софья Васильевна

Отец ребёнка: Петрашевский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Верховская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Петрашевский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Петрашевский Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семевская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Петрашевский Василий Михайлович

Смерть
07.02.1867