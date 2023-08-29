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Кобелев Ефим Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кобелев Никита

Мать: Кобелева Ксения

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кобелев Агафон Ефимович

Мать ребёнка: Кобелева Варвара

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кобелева Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Кобелева Варвара

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кобелева Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Кобелева Варвара

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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