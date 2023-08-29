Кобелев Ефим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кобелев Никита
Мать: Кобелева Ксения
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Кобелева Варвара
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кобелева Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Кобелева Варвара
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кобелева Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Кобелева Варвара
Смерть
Неизвестно