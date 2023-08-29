Кобелев Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Кобелева Ксения
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кобелев Ефим Никитич
Мать ребёнка: Кобелева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кобелева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кобелева Ксения
Смерть
Неизвестно