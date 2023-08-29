Кобелев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобелев Никита

Кобелев Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кобелев Корнилий Никитич

Мать ребёнка: Кобелева Ксения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кобелев Ефим Никитич

Мать ребёнка: Кобелева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобелев Степан Никитич

Мать ребёнка: Кобелева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобелев Фёдор Никитич

Мать ребёнка: Кобелева Ксения

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close