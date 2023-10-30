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Кобелев Корнилий Никитич

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кобелев Никита

Мать: Кобелева Ксения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шашова Пелагея Корниловна

Мать ребёнка: Кобелева Мария

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кобелева Анна Корниловна

Мать ребёнка: Кобелева Мария

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кобелева Елена Корниловна

Мать ребёнка: Кобелева Мария

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Кобелев Прокопий Корнилович

Мать ребёнка: Кобелева Мария

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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