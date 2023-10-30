Кобелев Корнилий Никитич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Кобелев Никита
Мать: Кобелева Ксения
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шашова Пелагея Корниловна
Мать ребёнка: Кобелева Мария
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кобелева Анна Корниловна
Мать ребёнка: Кобелева Мария
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кобелева Елена Корниловна
Мать ребёнка: Кобелева Мария
Рождение ребёнка
1913
Сын: Кобелев Прокопий Корнилович
Мать ребёнка: Кобелева Мария
Смерть
Неизвестно