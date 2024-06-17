Кобелева (Колпакова) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Колпаков Пётр Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1906 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Кобелев Ефим Никитич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кобелева Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Кобелев Ефим Никитич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кобелева Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Кобелев Ефим Никитич
Смерть
Неизвестно