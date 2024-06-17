Кобелева (Колпакова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Колпакова) Варвара Петровна

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Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Колпаков Пётр Григорьевич

Мать: не указана

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.01.1906 ст.

Муж: не указан

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Кобелев Агафон Ефимович

Отец ребёнка: Кобелев Ефим Никитич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кобелева Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Кобелев Ефим Никитич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кобелева Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Кобелев Ефим Никитич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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