Иван Дмитриев
мужской, родился 1811, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецДмитрий Романов1791 г.р.
Супруги
Матрёна Никифирова1810 г.р.
Дети
Видманкин Семён Иванов1831 г.р.
Видманкин Михаил Иванов1832 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Дмитрий Романов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Никифирова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Матрёна Никифирова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Матрёна Никифирова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Ирина Иванова) Арина Иванова / Ирина Иванова
Мать ребёнка: Матрёна Никифирова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Матрёна Никифирова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Матрёна Никифирова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно