Иван Дмитриев 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1811, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Дмитрий Романов1791 г.р.
Супруги
Матрёна Никифирова1810 г.р.
Дети
Видманкин Семён Иванов1831 г.р.
Видманкин Михаил Иванов1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Дмитрий Романов

Мать: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Никифирова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Видманкин Семён Иванов

Мать ребёнка: Матрёна Никифирова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Видманкин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Матрёна Никифирова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Ирина Иванова) Арина Иванова / Ирина Иванова

Мать ребёнка: Матрёна Никифирова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Матрёна Никифирова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Видьманкин Конон Иванов

Мать ребёнка: Матрёна Никифирова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Смерть
Неизвестно

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