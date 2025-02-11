Матрёна Никифирова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрёна Никифирова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Иван Дмитриев1811 г.р.
Дети
Видманкин Семён Иванов1831 г.р.
Видманкин Михаил Иванов1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Видманкин Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Видманкин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Ирина Иванова) Арина Иванова / Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Видьманкин Конон Иванов

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

22

Смерть
Неизвестно

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