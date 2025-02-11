Матрёна Никифирова
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Супруги
Иван Дмитриев1811 г.р.
Дети
Видманкин Семён Иванов1831 г.р.
Видманкин Михаил Иванов1832 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Ирина Иванова) Арина Иванова / Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно