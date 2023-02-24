Дмитрий Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Романов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Роман Давыдов

Мать: Прасковья Иванова

Смерть
Неизвестно
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