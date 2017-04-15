Парамонова (Морточкина) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1931
Дата смерти15.04.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1931
Рождение ребёнка
15.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парамонов Аркадий Павлович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парамонов Аркадий Павлович
Смерть
15.04.2017