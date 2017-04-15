Парамонова (Морточкина) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Морточкина) Нина Васильевна

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Место рождения

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

13.10.1931

Дата смерти

15.04.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1899 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1931

Отец: не указан

Мать: Калашникова Евгения Ивановна

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Аркадий Павлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парамонов Аркадий Павлович

Смерть
15.04.2017
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