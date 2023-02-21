Парамонов Аркадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонов Аркадий Павлович

Парамонов Аркадий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парамонова Нина Васильевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парамонова Нина Васильевна

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close