Парамонов Аркадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парамонова Нина Васильевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парамонова Нина Васильевна
Смерть
1998