Торопов Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Торопов Иван Козьмич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99 , 43 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торопова Анна
ГАСО, рев1834, 97л
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Торопова Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Торопова (Калинина) Евдокия Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 8л
Рождение ребёнка
1807
Сын: Торопов Афонасий Игнатьевич
Мать ребёнка: Торопова (Калинина) Евдокия Ивановна
ГАСО, 24-25-330, 7об
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Торопова) Настасья Игнатьевна
Мать ребёнка: Торопова (Калинина) Евдокия Ивановна
ГАСО, рев1834, 97л
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Торопов Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Торопова Анна
Рождение ребёнка
?.03.1834
Дочь: (Торопова) Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Торопова Анна
ГАСО, рев1834, 97л
Смерть
Неизвестно