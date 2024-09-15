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Торопов Игнатий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Торопов Иван Козьмич

Мать: Торопова Авдотья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99 , 43 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 97л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова (Калинина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Торопова Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Торопова (Калинина) Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 8л
Рождение ребёнка
1807

Сын: Торопов Афонасий Игнатьевич

Мать ребёнка: Торопова (Калинина) Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 7об
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Торопова) Настасья Игнатьевна

Мать ребёнка: Торопова (Калинина) Евдокия Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 97л
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Торопов Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Торопова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.03.1834

Дочь: (Торопова) Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Торопова Анна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 97л
Смерть
Неизвестно

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