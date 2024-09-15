Торопова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Игнатий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 97л
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Торопов Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Торопов Игнатий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.03.1834

Дочь: (Торопова) Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Торопов Игнатий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 97л
Смерть
Неизвестно

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