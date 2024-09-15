Торопова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 97л
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Торопов Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Торопов Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
?.03.1834
Дочь: (Торопова) Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Торопов Игнатий Иванович
ГАСО, рев1834, 97л
Смерть
Неизвестно