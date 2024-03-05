Гринин Андрей предп Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828 ст.
Мать ребёнка: Гринина предп Наталья предп Никитична
Временнообязанный крестьянин. Статут на 1866г
Рождение ребёнка
24.09.1833 ст.
Мать ребёнка: Гринина предп Наталья предп Никитична
Смерть
Неизвестно