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Гринин Андрей предп Петрович

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринина предп Наталья предп Никитична

Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Гринин Захарий Андреевич

Мать ребёнка: Гринина предп Наталья предп Никитична

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Временнообязанный крестьянин. Статут на 1866г
Рождение ребёнка
24.09.1833 ст.

Сын: Гринин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гринина предп Наталья предп Никитична

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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