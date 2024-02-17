Шарапова (Машкина) Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1922
Дата смерти12.03.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922
Отец: Машкин Павел
Бракосочетание
23.09.1942
Рождение ребёнка
28.03.1956
Сын: Шарапов Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Шарапов Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Борис Вячеславович
Отец ребёнка: Шарапов Вячеслав Васильевич
Смерть
12.03.1992