Шарапова (Машкина) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Машкина) Лидия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1922

Дата смерти

12.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922

Отец: Машкин Павел

Мать: Машкина Наталья Васильевна

Бракосочетание
23.09.1942

Муж: Шарапов Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1956

Сын: Шарапов Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Шарапов Вячеслав Васильевич

Развод
30.11.1971

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Борис Вячеславович

Отец ребёнка: Шарапов Вячеслав Васильевич

Смерть
12.03.1992
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