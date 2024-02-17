Шарапов Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1916
Дата смерти24.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1916
Отец: Шарапов Василий
Мать: Шарапова Евдокия
Бракосочетание
23.09.1942
Жена: Шарапова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
28.03.1956
Сын: Шарапов Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Шарапова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Борис Вячеславович
Мать ребёнка: Шарапова Лидия Павловна
Смерть
24.08.1992