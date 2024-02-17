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Шарапов Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1916

Дата смерти

24.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1916

Отец: Шарапов Василий

Мать: Шарапова Евдокия

Бракосочетание
23.09.1942

Жена: Шарапова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
28.03.1956

Сын: Шарапов Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Шарапова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Борис Вячеславович

Мать ребёнка: Шарапова Лидия Павловна

Смерть
24.08.1992
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