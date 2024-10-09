Овчинников Стефан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1845
Дочь: (Овчинникова) Надежда Стефановна
Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична
Рождение ребёнка
24.06.1848
Сын: Овчинников Павел Стефанович
Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична
Рождение ребёнка
24.06.1848
Сын: Овчинников Петр Стефанович
Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична
Рождение ребёнка
06.01.1850
Сын: Овчинников Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Бурлакова) Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична
Рождение ребёнка
06.03.1858
Сын: Овчинников Евфимий Стефанович
Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична
Слудина, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно