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Овчинников Стефан Григорьевич

Место рождения

Слудина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Слудина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.09.1845

Дочь: (Овчинникова) Надежда Стефановна

Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.06.1848

Сын: Овчинников Павел Стефанович

Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична

Слудина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.06.1848

Сын: Овчинников Петр Стефанович

Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична

Слудина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Овчинников Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична

Слудина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Бурлакова) Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.03.1858

Сын: Овчинников Евфимий Стефанович

Мать ребёнка: Овчинникова Неонила Косминична

Слудина, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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