Овчинникова Неонила Косминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Неонила Косминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1845

Дочь: (Овчинникова) Надежда Стефановна

Отец ребёнка: Овчинников Стефан Григорьевич

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.06.1848

Сын: Овчинников Павел Стефанович

Отец ребёнка: Овчинников Стефан Григорьевич

Слудина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.06.1848

Сын: Овчинников Петр Стефанович

Отец ребёнка: Овчинников Стефан Григорьевич

Слудина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Овчинников Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Овчинников Стефан Григорьевич

Слудина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Бурлакова) Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Овчинников Стефан Григорьевич

Капилино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.03.1858

Сын: Овчинников Евфимий Стефанович

Отец ребёнка: Овчинников Стефан Григорьевич

Слудина, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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