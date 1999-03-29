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Пятунин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1919

Дата смерти

29.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1919

Отец: Пятунин Дмитрий

Мать: Пятунина Мария

Рождение ребёнка
26.01.1940

Сын: Турапов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Турапова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
26.07.1947

Дочь: Матвеева (Турапова) Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Турапова Антонина Михайловна

Смерть
29.03.1999

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