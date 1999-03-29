Пятунин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1919
Дата смерти29.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1919
Отец: Пятунин Дмитрий
Мать: Пятунина Мария
Рождение ребёнка
26.01.1940
Сын: Турапов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Турапова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
26.07.1947
Дочь: Матвеева (Турапова) Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Турапова Антонина Михайловна
Смерть
29.03.1999