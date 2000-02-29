Турапова Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турапова Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1920

Дата смерти

29.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1920

Отец: Турапов Михаил

Мать: Турапова Елена

Рождение ребёнка
26.01.1940

Сын: Турапов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Пятунин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.07.1947

Дочь: Матвеева (Турапова) Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Пятунин Иван Дмитриевич

Смерть
29.02.2000

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