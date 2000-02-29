Турапова Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1920
Дата смерти29.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1920
Отец: Турапов Михаил
Мать: Турапова Елена
Рождение ребёнка
26.01.1940
Сын: Турапов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Пятунин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.07.1947
Дочь: Матвеева (Турапова) Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Пятунин Иван Дмитриевич
Смерть
29.02.2000