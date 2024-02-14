Козловская (Мажарцева) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Мажарцева) Анна Сергеевна

Место рождения

Оренбург

Дата рождения

16.02.1905

Дата смерти

07.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1905

Отец: Мажарцев Сергей

Мать: Мажарцева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Иван

Рождение ребёнка
11.02.1935

Дочь: Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Козловский Николай Васильевич

Смерть
07.09.1983
Похороны
Неизвестно

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