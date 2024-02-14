Козловская (Мажарцева) Анна Сергеевна
Место рожденияОренбург
Дата рождения16.02.1905
Дата смерти07.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1905
Отец: Мажарцев Сергей
Мать: Мажарцева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аксенов Иван
Рождение ребёнка
11.02.1935
Дочь: Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Козловский Николай Васильевич
Смерть
07.09.1983
Похороны
Неизвестно