Мажарцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лангер (Мажарцева) Татьяна
Отец ребёнка: Мажарцев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мажарцева) Анастасия
Отец ребёнка: Мажарцев Сергей
Рождение ребёнка
16.02.1905
Дочь: Козловская (Мажарцева) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Мажарцев Сергей
Смерть
Неизвестно