Мажарцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажарцева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лангер (Мажарцева) Татьяна

Отец ребёнка: Мажарцев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мажарцева) Анастасия

Отец ребёнка: Мажарцев Сергей

Рождение ребёнка
16.02.1905

Дочь: Козловская (Мажарцева) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Мажарцев Сергей

Смерть
Неизвестно

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