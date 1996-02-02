Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна
Место рожденияОренбург
Дата рождения11.02.1935
Дата смерти02.02.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1955
Дочь: Никулина (Ильина) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 21.01.1963
Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович
Смерть
02.02.1996
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно