Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна

Место рождения

Оренбург

Дата рождения

11.02.1935

Дата смерти

02.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1935

Отец: Козловский Николай Васильевич

Мать: Козловская (Мажарцева) Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
12.10.1955

Дочь: Никулина (Ильина) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
09.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 21.01.1963

Сын: Ильин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Ильин Алексей Михайлович

Смерть
02.02.1996
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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