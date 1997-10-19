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Ильин Алексей Михайлович

Место рождения

г.Медногорск Оренбургской обл.

Дата рождения

06.12.1933

Дата смерти

19.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933

Отец: Ильин Михаил Леонтьевич

Мать: Ильина (Ильина) Любовь Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.1955

Дочь: Никулина (Ильина) Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
09.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 21.01.1963

Сын: Ильин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна

Смерть
19.10.1997
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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