Ильин Алексей Михайлович
Место рожденияг.Медногорск Оренбургской обл.
Дата рождения06.12.1933
Дата смерти19.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1955
Дочь: Никулина (Ильина) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 21.01.1963
Мать ребёнка: Ильина (Козловская) Алевтина Николаевна
Смерть
19.10.1997
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно