Баев Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения19.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1885
Отец: Баев Михаил Акимов
Мать: Баева Феодосия Иванова
Бракосочетание
24.10.1904
Жена: Баева Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Баева Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
01.12.1912
Сын: Баев Николай Иванов
Мать ребёнка: Баева Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
20.07.1916
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Баева Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
03.08.1917
Дочь: Вера Иванова
Мать ребёнка: Баева Пелагея Антонова
Смерть
Неизвестно