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Баев Иван Михайлов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1885

Отец: Баев Михаил Акимов

Мать: Баева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.10.1904

Жена: Баева Пелагея Антонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Баева Пелагея Антонова

Рождение ребёнка
01.12.1912

Сын: Баев Николай Иванов

Мать ребёнка: Баева Пелагея Антонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.07.1916

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Баева Пелагея Антонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1917

Дочь: Вера Иванова

Мать ребёнка: Баева Пелагея Антонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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