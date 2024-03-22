Баева (Григорьева) Пелагея Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Григорьева) Пелагея Антонова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.10.1904

Муж: Баев Иван Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Баев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
01.12.1912

Сын: Баев Николай Иванов

Отец ребёнка: Баев Иван Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.07.1916

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Баев Иван Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1917

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Баев Иван Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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