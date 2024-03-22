Баева (Григорьева) Пелагея Антонова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
24.10.1904
Муж: Баев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Баев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
01.12.1912
Сын: Баев Николай Иванов
Отец ребёнка: Баев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.07.1916
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Баев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
03.08.1917
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Баев Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно