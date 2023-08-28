Баев Михаил Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти28.01.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Баев Аким Минаев
Мать: Баева Пелагея Маркиянова
Рождение ребёнка
19.07.1885
Сын: Баев Иван Михайлов
Мать ребёнка: Баева Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
16.01.1888
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баева Феодосия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баева Феодосия Иванова
Похороны
12.04.1885
Смерть
28.01.1889
Причина смерти: от удушия