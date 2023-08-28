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Баев Михаил Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

28.01.1889

Пол

Мужской

Отец

До 1827 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Жена

Дети

1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Баев Аким Минаев

Мать: Баева Пелагея Маркиянова

Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Баев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Баева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.01.1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баева Феодосия Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева Феодосия Иванова

Похороны
12.04.1885
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
28.01.1889
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от удушия
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