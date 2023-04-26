Карташева Анна Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева Анна Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1870

Муж: Карташев Илья Алексеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1873

Дочь: Максакова (Карташева) Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Карташев Илья Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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