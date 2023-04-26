Карташева Анна Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1873
Дочь: Максакова (Карташева) Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Карташев Илья Алексеевич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно