Ходакова Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
24.01.1841
Сын: Ходаков Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Ходаков Иван Антонович
Рождение ребёнка
18.01.1843
Отец ребёнка: Ходаков Иван Антонович
Рождение ребёнка
06.01.1845
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ходаков Иван Антонович
Рождение ребёнка
04.05.1847
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Ходаков Иван Антонович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ходаков Иван Антонович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ходаков Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно