Ходаков Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ходаков Антон Сергеевич
Мать: Ходакова Анна
Рождение ребёнка
24.01.1841
Сын: Ходаков Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1843
Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1845
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1847
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходакова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно