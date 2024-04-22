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Ходаков Иван Антонович

Место рождения

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ходаков Антон Сергеевич

Мать: Ходакова Анна

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.01.1841

Сын: Ходаков Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1843

Сын: Ходаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1845

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.05.1847

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ходаков Матвей Иванович

Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ходаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ходакова Елена Ивановна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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