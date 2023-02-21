Whitelaw (Hume) Janet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Whitelaw (Hume) Janet

Место рождения

Dunbar, East Lothian, Scotland

Дата рождения

16.03.1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1746 г.р.

Дети

1770 г.р.
1772 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1747

Отец: Hume George

Мать: Catharine

Dunbar, East Lothian, Scotland
Крещение
16.03.1747
Dunbar, East Lothian, Scotland
Бракосочетание
01.12.1769

Муж: Whitelaw James

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
20.09.1770

Сын: Whitelaw Thomas

Отец ребёнка: Whitelaw James

Glasgow, Lanarkshire, Scotland
Рождение ребёнка
20.06.1772

Сын: Whitelaw John

Отец ребёнка: Whitelaw James

Glasgow, Lanark, Scot.
Смерть
Неизвестно
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