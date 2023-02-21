Whitelaw (Hume) Janet
Место рожденияDunbar, East Lothian, Scotland
Дата рождения16.03.1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1747
Отец: Hume George
Мать: Catharine
Dunbar, East Lothian, Scotland
Крещение
16.03.1747
Dunbar, East Lothian, Scotland
Бракосочетание
01.12.1769
Муж: Whitelaw James
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
20.09.1770
Сын: Whitelaw Thomas
Отец ребёнка: Whitelaw James
Glasgow, Lanarkshire, Scotland
Рождение ребёнка
20.06.1772
Сын: Whitelaw John
Отец ребёнка: Whitelaw James
Glasgow, Lanark, Scot.
Смерть
Неизвестно