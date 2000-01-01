Whitelaw James
Место рожденияNew Monkland, Lanarkshire, Scotland
Дата рождения17.08.1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1746
Отец: Whitelaw John
Мать: Mary
New Monkland, Lanarkshire, Scotland
Крещение
17.08.1746
Stand, New Monkland, Lanark, Scot.
Место жительства
1746
Бракосочетание
01.12.1769
Жена: Whitelaw Janet
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
20.09.1770
Сын: Whitelaw Thomas
Мать ребёнка: Whitelaw Janet
Glasgow, Lanarkshire, Scotland
Рождение ребёнка
20.06.1772
Сын: Whitelaw John
Мать ребёнка: Whitelaw Janet
Glasgow, Lanark, Scot.
Смерть
Неизвестно