Whitelaw James — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWhitelaw James

Whitelaw James

avatar

Место рождения

New Monkland, Lanarkshire, Scotland

Дата рождения

17.08.1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1747 г.р.

Дети

1770 г.р.
1772 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1746

Отец: Whitelaw John

Мать: Mary

New Monkland, Lanarkshire, Scotland
Крещение
17.08.1746
Stand, New Monkland, Lanark, Scot.
Место жительства
1746
Бракосочетание
01.12.1769

Жена: Whitelaw Janet

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
20.09.1770

Сын: Whitelaw Thomas

Мать ребёнка: Whitelaw Janet

Glasgow, Lanarkshire, Scotland
Рождение ребёнка
20.06.1772

Сын: Whitelaw John

Мать ребёнка: Whitelaw Janet

Glasgow, Lanark, Scot.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close