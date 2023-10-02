Нурмухаметов Бикмухамет Нурмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурмухаметов Бикмухамет Нурмухаметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1908

Отец: Нурмухаметов Нурмухамет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1942

Дочь: Бикмухаметова Клара Бикмухаметовна

Мать ребёнка: Хайдарова Амина Мирвазетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурмухаметов Альберт Бикмухаметович

Мать ребёнка: Хайдарова Амина Мирвазетдиновна

Смерть
Неизвестно
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