Нурмухаметов Бикмухамет Нурмухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1908
Отец: Нурмухаметов Нурмухамет
Рождение ребёнка
16.05.1942
Дочь: Бикмухаметова Клара Бикмухаметовна
Мать ребёнка: Хайдарова Амина Мирвазетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурмухаметов Альберт Бикмухаметович
Мать ребёнка: Хайдарова Амина Мирвазетдиновна
Смерть
Неизвестно