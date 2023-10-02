Хайдарова Амина Мирвазетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1921
Отец: Хайдаров Мирвазетдин
Мать: Хайдарова Шамсинур
Рождение ребёнка
16.05.1942
Дочь: Бикмухаметова Клара Бикмухаметовна
Отец ребёнка: Нурмухаметов Бикмухамет Нурмухаметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурмухаметов Альберт Бикмухаметович
Отец ребёнка: Нурмухаметов Бикмухамет Нурмухаметович
Смерть
Неизвестно