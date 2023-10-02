Хайдарова Амина Мирвазетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдарова Амина Мирвазетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1921

Отец: Хайдаров Мирвазетдин

Мать: Хайдарова Шамсинур

Рождение ребёнка
16.05.1942

Дочь: Бикмухаметова Клара Бикмухаметовна

Отец ребёнка: Нурмухаметов Бикмухамет Нурмухаметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурмухаметов Альберт Бикмухаметович

Отец ребёнка: Нурмухаметов Бикмухамет Нурмухаметович

Смерть
Неизвестно
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