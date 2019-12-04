Скипетрова (Скипетрова) Ирина Петровна 08.05.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скипетрова (Скипетрова) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1938

Дата смерти

04.12.2019

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1938

Отец: Скипетров Пётр Павлович

Мать: Скипетрова (Касаткина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинченко Федор Иванович

Рождение ребёнка
31.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинченко Федор Иванович

Смерть
04.12.2019

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