Скипетрова (Скипетрова) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1938
Дата смерти04.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1938
Рождение ребёнка
06.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинченко Федор Иванович
Рождение ребёнка
31.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинченко Федор Иванович
Смерть
04.12.2019