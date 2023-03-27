Скипетрова (Касаткина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипетрова (Касаткина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1906

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1906

Отец: Касаткин Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1935

Сын: Скипетров Вадим Петрович

Отец ребёнка: Скипетров Пётр Павлович

Рождение ребёнка
08.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скипетров Пётр Павлович

Смерть
2004
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