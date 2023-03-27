Скипетрова (Касаткина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1906
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1906
Отец: Касаткин Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1935
Отец ребёнка: Скипетров Пётр Павлович
Рождение ребёнка
08.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скипетров Пётр Павлович
Смерть
2004