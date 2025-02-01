Калинченко Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скипетрова (Скипетрова) Ирина Петровна
Рождение ребёнка
31.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скипетрова (Скипетрова) Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно