Калинченко Федор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКалинченко Федор Иванович

Калинченко Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скипетрова (Скипетрова) Ирина Петровна

Рождение ребёнка
31.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скипетрова (Скипетрова) Ирина Петровна

Смерть
Неизвестно

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