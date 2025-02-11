Harms (Thiessen) Anna 02.09.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Harms (Thiessen) Anna

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.09.1901, Долинское

умерла 29.04.1998, Abbotsford, British Columbia, Canada

Отец
Thiessen Heinrich A.10.08.1871 г.р.
Мать
Thiessen (Zacharias) Anna P H19.05.1872 г.р.
Супруги
Harms Isaak G.09.08.1900 г.р.
Дети
Harms George21.10.1927 г.р.
Harms Arthur Henry06.05.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1901

Отец: Thiessen Heinrich A.

Мать: Thiessen (Zacharias) Anna P H

Бракосочетание
29.11.1925

Муж: Harms Isaak G.

Herbert, Saskatchewan, Canada

Супруг(-а): Isaak G. Harms

Рождение ребёнка
09.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Harms Isaak G.

Рождение ребёнка
21.10.1927

Сын: Harms George

Отец ребёнка: Harms Isaak G.

Rhineland, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
26.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Harms Isaak G.

Рождение ребёнка
06.05.1930

Сын: Harms Arthur Henry

Отец ребёнка: Harms Isaak G.

Reinland, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
20.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Harms Isaak G.

Рождение ребёнка
26.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Harms Isaak G.

Смерть
29.04.1998
Abbotsford, British Columbia, Canada

Похороны
Неизвестно
Greendale, British Columbia, Canada

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