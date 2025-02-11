Harms (Thiessen) Anna
женский, родилась 02.09.1901, Долинское
умерла 29.04.1998, Abbotsford, British Columbia, Canada
ОтецThiessen Heinrich A.10.08.1871 г.р.
МатьThiessen (Zacharias) Anna P H19.05.1872 г.р.
Супруги
Harms Isaak G.09.08.1900 г.р.
Дети
Harms George21.10.1927 г.р.
Harms Arthur Henry06.05.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1901
Бракосочетание
29.11.1925
Муж: Harms Isaak G.
Herbert, Saskatchewan, Canada
Рождение ребёнка
09.09.1926
Рождение ребёнка
21.10.1927
Сын: Harms George
Отец ребёнка: Harms Isaak G.
Rhineland, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
26.01.1929
Рождение ребёнка
06.05.1930
Сын: Harms Arthur Henry
Отец ребёнка: Harms Isaak G.
Reinland, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
20.01.1932
Рождение ребёнка
26.05.1933
Смерть
29.04.1998
Abbotsford, British Columbia, Canada
Похороны
Неизвестно
Greendale, British Columbia, Canada