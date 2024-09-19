Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Филатова (Бехтина) Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Бехтин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Бехтин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна
Отец ребёнка: Бехтин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Бехтин Павел Кузьмич
Смерть
Неизвестно