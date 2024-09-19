Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Филатова (Бехтина) Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Бехтин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бехтин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Бехтин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна

Отец ребёнка: Бехтин Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бехтин Василий Павлович

Отец ребёнка: Бехтин Павел Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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