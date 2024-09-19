Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1910

Дата смерти

?.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910

Отец: Бехтин Павел Кузьмич

Мать: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретюнский Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ретюнский Александр Михаилович

Отец ребёнка: Ретюнский Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Ретюнский Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Ретюнский Михаил Давыдович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ретюнский Михаил Давыдович

Смерть
?.04.1987

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