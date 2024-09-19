Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1910
Дата смерти?.04.1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910
Отец: Бехтин Павел Кузьмич
Мать: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ретюнский Александр Михаилович
Отец ребёнка: Ретюнский Михаил Давыдович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ретюнский Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Ретюнский Михаил Давыдович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ретюнский Михаил Давыдович
Смерть
?.04.1987