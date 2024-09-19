Ретюнский Виталий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ретюнская Нина
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ретюнская Нина
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ретюнская Нина
Смерть
1981