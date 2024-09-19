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Ретюнский Виталий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Ретюнский Михаил Давыдович

Мать: Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ретюнская Нина

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ретюнская Нина

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ретюнская Нина

Смерть
1981

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