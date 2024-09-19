Ретюнская Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретюнская Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретюнский Виталий Михайлович

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ретюнский Виталий Михайлович

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ретюнский Виталий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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