Ретюнский Михаил Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРетюнский Михаил Давыдович

Ретюнский Михаил Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ретюнский Александр Михаилович

Мать ребёнка: Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Ретюнский Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна

Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.