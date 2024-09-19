Ретюнский Михаил Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ретюнский Александр Михаилович
Мать ребёнка: Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ретюнский Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ретюнская (Бехтина) Антонина Павловна
Смерть
1942