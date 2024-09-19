Филатова (Бехтина) Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Бехтина) Матрёна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1922 г.р.
Около 1927 г.р.
Около 1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Около 1940 г.р.

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Бехтин Павел Кузьмич

Мать: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Афанасий

Рождение ребёнка
1922

Сын: Филатов Николай

Отец ребёнка: Филатов Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Филатов Виктор

Отец ребёнка: Филатов Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Филатов Евгений

Отец ребёнка: Филатов Афанасий

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Афанасий

Рождение ребёнка
1938

Сын: Филатов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Филатов Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Филатов Валентин

Отец ребёнка: Филатов Афанасий

Смерть
Неизвестно

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