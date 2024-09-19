Филатова (Бехтина) Матрёна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Бехтин Павел Кузьмич
Мать: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатов Афанасий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Филатов Николай
Отец ребёнка: Филатов Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Филатов Виктор
Отец ребёнка: Филатов Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Филатов Евгений
Отец ребёнка: Филатов Афанасий
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филатов Афанасий
Рождение ребёнка
1938
Сын: Филатов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Филатов Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Филатов Валентин
Отец ребёнка: Филатов Афанасий
Смерть
Неизвестно