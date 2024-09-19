Бехтин Василий Павлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1918
Дата смерти23.02.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Бехтин Павел Кузьмич
Мать: Елена
Бракосочетание
Около ?.05.1938
Рождение ребёнка
04.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бехтина (Костикова) Мария Фёдоровна
Смерть
23.02.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Городище, Урицкий муниципальный район, Орловская область