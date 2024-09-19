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Бехтин Василий Павлович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1918

Дата смерти

23.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Бехтин Павел Кузьмич

Мать: Елена

Бракосочетание
Около ?.05.1938

Жена: Бехтина (Костикова) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бехтина (Костикова) Мария Фёдоровна

Смерть
23.02.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Городище, Урицкий муниципальный район, Орловская область

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