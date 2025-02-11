Савенков Андрей Тимофеев
мужской, родился 1802, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСавенков Тимофей Иванов1768 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Савенкова Акулина1800 г.р.
Дети
(Савенкова) Авдотья Андреева1819 г.р.
Савенков Пётр Андреев1820 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Савенков Тимофей Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савенкова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Савенкова) Авдотья Андреева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Савенкова Акулина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Савенкова) Василиса Андреева
Мать ребёнка: Савенкова Акулина
Смерть
Неизвестно