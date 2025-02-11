Савенков Андрей Тимофеев 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Савенков Андрей Тимофеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1802, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Савенков Тимофей Иванов1768 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Савенкова Акулина1800 г.р.
Дети
(Савенкова) Авдотья Андреева1819 г.р.
Савенков Пётр Андреев1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Савенков Тимофей Иванов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенкова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Савенкова) Авдотья Андреева

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Савенков Пётр Андреев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Савенков Николай Андреев

Мать ребёнка: Савенкова Акулина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Савенкова) Василиса Андреева

Мать ребёнка: Савенкова Акулина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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