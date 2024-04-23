Новикова (Сидоренко) Евдокия Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Сидоренко Евсей Никитич
Мать: Новикова Екатерина
Бракосочетание
23.04.1908
Рождение ребёнка
23.06.1909
Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Новиков Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1921
Дочь: София Афанасьевна
Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
21.07.1923
Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1925
Сын: Новиков Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич
Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область