Новикова (Сидоренко) Евдокия Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Сидоренко) Евдокия Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Сидоренко Евсей Никитич

Мать: Новикова Екатерина

Бракосочетание
23.04.1908

Муж: Новиков Афанасий Андреевич

Рождение ребёнка
23.06.1909

Сын: Новиков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Новиков Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.10.1921

Дочь: София Афанасьевна

Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.07.1923

Сын: Новиков Ефим Афанасьевич

Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1925

Сын: Новиков Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Новиков Афанасий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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