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Новиков Степан Афанасьевич
Новиков Степан Афанасьевич
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Место рождения
Песчаное
, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения
1913
Дата смерти
?.02.1943
Пол
Мужской
Отец
Новиков Афанасий Андреевич
1889 г.р.
Мать
Новикова (Сидоренко) Евдокия Евсеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Новиков Афанасий Андреевич
Мать:
Новикова Евдокия Евсеевна
Песчаное
, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.02.1943
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