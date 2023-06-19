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Новиков Степан Афанасьевич

Место рождения

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Новиков Афанасий Андреевич

Мать: Новикова Евдокия Евсеевна

Песчаное, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.02.1943