Шеянов Василий Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеянов Василий Ермилович

Шеянов Василий Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Шеянов Ермил Павлович

Мать: Шеянова Васса Матвеевна

Рождение ребёнка
27.01.1868

Сын: Шеянов Ефрем Васильевич

Мать ребёнка: Шеянова Павла Семеновна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шеянов Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шеянов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шеянов Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close