Шеянов Василий Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Шеянов Ермил Павлович
Мать: Шеянова Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
27.01.1868
Мать ребёнка: Шеянова Павла Семеновна
Рождение ребёнка
1874
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шеянов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шеянов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно