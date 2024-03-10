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Шеянов Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шеянов Василий Ермилович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1895

Жена: Шеянова Феодора Антоновна

Рождение ребёнка
07.01.1897

Дочь: Шеянова Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Шеянова Феодора Антоновна

Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Шеянова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
16.06.1906

Сын: Шеянов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Шеянова Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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