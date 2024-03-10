Шеянов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шеянов Василий Ермилович
Бракосочетание
10.11.1895
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Шеянова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Шеянова Феодора Антоновна
Бракосочетание
30.01.1900
Рождение ребёнка
16.06.1906
Мать ребёнка: Шеянова Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно